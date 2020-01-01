Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sığorta tokenləri

Sığorta sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 51.28
+0.18%
+0.01%
+1.48%
$ 86.91M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.42545
+1.22%
+6.88%
-7.38%
$ 66.69M
$ 269.25K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 47.94
-11.40%
-0.07%
-0.72%
$ 19.39M
$ 5.37K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.4
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 19.05M
$ 46.81K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.00018948
0.00%
-0.00%
-2.93%
$ 5.02M
$ 2.77
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00227
+0.44%
-6.22%
+1.35%
$ 896.32K
$ 2.90M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00107022
0.00%
0.00%
-3.77%
$ 491.51K
$ 56.73
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02396606
+0.07%
-0.00%
+0.07%
$ 228.62K
$ 37.66
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021265
0.00%
0.00%
-2.04%
$ 196.90K
$ 1.52
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017432
0.00%
--
+0.41%
$ 125.83K
$ 3.54
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054784
0.00%
--
0.00%
$ 87.65K
$ 3.46
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.00075449
0.00%
--
-25.23%
$ 43.18K
$ 0.14
13
Naym
Naym
NAYM
$ 5.455E-5
0.00%
0.00%
+4.40%
$ 19.37K
--
14
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.25E-6
0.00%
+2.00%
+1.81%
$ 17.78K
--

Tez-tez verilən suallar

Sığorta tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sığorta tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $199.15M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sığorta tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sığorta tokenləri arasında RE son 24 saat ərzində 6.88% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sığorta tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Sığorta tokeni izləyir. Populyar Sığorta tokenlərinə NXM, RE, WNXM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sığorta kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sığorta tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $199.15M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sığorta sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.