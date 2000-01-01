Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yazılar tokenləri

Yazılar sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002607
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2557
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.394
+0.03%
+1.20%
-3.04%
$ 70.96M
$ 17.88K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010361
+0.29%
+1.22%
+1.14%
$ 21.67M
$ 8.09T
5
Bellscoin
Bellscoin
BELLS
$ 0.03638
0.00%
-2.54%
-2.96%
$ 2.24M
$ 27.46K
6
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.73E-6
+0.90%
-1.00%
+10.33%
$ 1.93M
--
7
Inscribe
Inscribe
INS
$ 0.00369687
+0.14%
+0.01%
+1.81%
$ 212.15K
$ 1.55
8
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.0002689
+0.86%
-0.21%
-30.30%
$ 165.03K
$ 31.27K
9
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.00016093
+0.08%
+0.04%
-0.84%
$ 152.89K
$ 195.72
10
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.0001191
0.00%
--
+1.06%
$ 119.04K
$ 2.50
11
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00046359
+0.09%
-0.05%
+15.38%
$ 97.38K
$ 441.01
12
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.22
0.00%
--
-11.72%
$ 56.46K
$ 64.29
13
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004177
-0.75%
-0.52%
+12.26%
--
$ 3.15B
14
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.00000129
0.00%
+2.04%
+0.78%
--
$ 4.65B

Tez-tez verilən suallar

Yazılar tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yazılar tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $1.30B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yazılar tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yazılar tokenləri arasında KASPY son 24 saat ərzində 2.04% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yazılar tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Yazılar tokeni izləyir. Populyar Yazılar tokenlərinə PEPE, TRAC, ORDI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yazılar kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yazılar tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.30B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yazılar sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.