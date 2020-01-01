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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mürəkkəb Ekosistemi tokenləri

Mürəkkəb Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.76
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.46B
$ 282.06M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,412
+0.13%
+0.00%
+1.32%
$ 481.62M
$ 413.14K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
11
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 198.97M
$ 3.35M
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
13
$ 220.94
-0.14%
-0.24%
-1.51%
$ 144.27M
$ 296.41
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.32
+0.03%
0.00%
+0.44%
$ 95.37M
--
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
22
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,626.77
+0.30%
-0.04%
+21.29%
$ 12.39M
$ 205.30K
23
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001616
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.009279
+0.16%
+8.13%
+5.00%
$ 9.06M
$ 6.99M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.873E-5
0.00%
-0.80%
-1.03%
$ 887.26K
--
26
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 834.60K
$ 536.44K
27
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00072363
+0.40%
+0.06%
+12.98%
$ 723.58K
$ 91.73
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 64.08
0.00%
+0.02%
+4.57%
$ 553.39K
$ 978.73
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 461.16
0.00%
--
0.00%
$ 166.21K
$ 2.40K
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.779E-5
-0.08%
+0.30%
+9.53%
$ 97.79K
--
31
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.33082E-7
0.00%
-0.10%
+0.34%
$ 53.31K
--
32
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00510522
+0.15%
--
-21.12%
$ 51.05K
$ 192.05
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.282
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--

Tez-tez verilən suallar

Mürəkkəb Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mürəkkəb Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 35 tokenləri və ümumi $98.59B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mürəkkəb Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mürəkkəb Ekosistemi tokenləri arasında BERT son 24 saat ərzində 8.13% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mürəkkəb Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 35 Mürəkkəb Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Mürəkkəb Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDT0 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mürəkkəb Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mürəkkəb Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $98.59B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mürəkkəb Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.