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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Enjeksiyon Ekosistem tokenləri

Enjeksiyon Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
3
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036927
+0.19%
-0.24%
-4.25%
$ 51.46M
$ 11.97M
4
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJ
TRUINJ
$ 4.74
0.00%
--
0.00%
$ 596.21K
$ 0.14
5
Hydro Protocol
Hydro Protocol
HDRO
$ 0.00088922
-0.15%
+0.03%
-7.74%
$ 433.61K
$ 245.09
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00046056
0.00%
+0.00%
-15.10%
$ 369.83K
$ 15.81
7
Injective Quants
Injective Quants
QUNT
$ 0.00036828
-0.24%
+0.02%
-9.89%
$ 222.61K
$ 381.13
8
Talis Protocol
Talis Protocol
TALIS
$ 0.0003831
0.00%
--
-14.78%
$ 150.59K
$ 0.08
9
Nonja
Nonja
NONJA
$ 6.764E-5
0.00%
-1.90%
-19.62%
$ 67.64K
--
10
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1869
-0.21%
-2.04%
-0.59%
--
$ 152.26K

Tez-tez verilən suallar

Enjeksiyon Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Enjeksiyon Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $75.12B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Enjeksiyon Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Enjeksiyon Ekosistem tokenləri arasında HDRO son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Enjeksiyon Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Enjeksiyon Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Enjeksiyon Ekosistem tokenlərinə USDC, AUSD, ZIG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Enjeksiyon Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Enjeksiyon Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.12B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Enjeksiyon Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.