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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı InfoFi tokenləri

InfoFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2557
+0,20%
+0,08%
-4,67%
$ 127,50M
$ 283,75K
2
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,3474
+1,45%
+5,45%
-22,45%
$ 84,49M
$ 4,24M
3
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,01538
-0,26%
+0,06%
-9,48%
$ 10,54M
$ 7,65M
4
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0,010557
-0,07%
+1,31%
-10,63%
$ 8,16M
$ 6,08M
5
Loud
Loud
LOUD
$ 0,00017062
0,00%
--
-1,39%
$ 170,60K
$ 20,79
6
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 8,618E-5
+0,13%
-10,90%
-11,61%
$ 79,10K
--
7
Retail DAO
Retail DAO
RETAIL
$ 0,0001016
0,00%
--
-0,90%
$ 74,00K
$ 4,06
8
Arbus
Arbus
ARBUS
$ 0,00010264
+0,14%
-0,00%
-0,53%
$ 66,30K
$ 49,74

Tez-tez verilən suallar

InfoFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
InfoFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $231.08M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən InfoFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən InfoFi tokenləri arasında KAITO son 24 saat ərzində 5.45% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər InfoFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 InfoFi tokeni izləyir. Populyar InfoFi tokenlərinə TRAC, KAITO, BMT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
InfoFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün InfoFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $231.08M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin InfoFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.