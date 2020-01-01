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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri

Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003765
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
2
CARV
CARV
CARV
$ 0.02907
+0.45%
+0.45%
-2.18%
$ 17.76M
$ 1.93M
3
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.0009
0.00%
-2.22%
+2.33%
$ 7.32M
$ 653.53K
4
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05991
-1.78%
-1.31%
-2.44%
$ 4.84M
$ 1.10M
5
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00402266
0.00%
0.00%
-5.06%
$ 3.86M
$ 85.54
6
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02038
+0.25%
+1.14%
+0.74%
$ 1.97M
$ 2.73M
7
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.0050573
+0.19%
+0.02%
+10.12%
$ 1.17M
$ 4.42K
8
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00055538
+0.63%
+0.02%
+5.25%
$ 22.64K
$ 4.48

Tez-tez verilən suallar

Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $112.80M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri arasında HIGH son 24 saat ərzində 1.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenlərinə ATH, CARV, FUEL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $112.80M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mümkün olmayan Maliyyə Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.