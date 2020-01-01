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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Igra Ecosystem tokenləri

Igra Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
IGRA
IGRA
IGRA
$ 0.00530149
+0.52%
+0.08%
-24.92%
$ 279.95K
$ 2.14K
3
Kaskad
Kaskad
KSKD
$ 0.001382
-0.29%
+0.07%
-4.25%
--
$ 24.40M

Tez-tez verilən suallar

Igra Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Igra Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $74.85B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Igra Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Igra Ecosystem tokenləri arasında IGRA son 24 saat ərzində 0.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Igra Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Igra Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Igra Ecosystem tokenlərinə USDC, IGRA, KSKD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Igra Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Igra Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.85B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Igra Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.