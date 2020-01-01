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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IDR Stabilkoin tokenləri

IDR Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.489E-5
-0.83%
-2.80%
-2.78%
$ 9.55M
--
2
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.612E-5
+0.05%
-0.50%
+0.34%
$ 1.04M
--

Tez-tez verilən suallar

IDR Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IDR Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $10.59M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IDR Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IDR Stabilkoin tokenləri arasında IDRX son 24 saat ərzində -0.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IDR Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 IDR Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar IDR Stabilkoin tokenlərinə IDRT, IDRX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IDR Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IDR Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $10.59M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IDR Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.