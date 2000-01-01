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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3193
+0.91%
-1.35%
-5.75%
$ 1.09B
$ 1.22M
2
ENS
ENS
ENS
$ 3.844
+0.37%
-0.31%
-5.30%
$ 155.29M
$ 14.41K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.026085
-0.38%
+1.08%
-0.90%
$ 65.37M
$ 3.00M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00645306
0.00%
+0.01%
+4.54%
$ 64.53M
$ 3.87
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.01937
+0.05%
-5.48%
-18.25%
$ 46.11M
$ 3.65M
6
Gravity
Gravity
G
$ 0.003965
-0.35%
+1.85%
+11.95%
$ 42.97M
$ 29.59M
7
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003369
-0.06%
+5.12%
+3.79%
$ 42.51M
$ 31.35M
8
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02737
-0.18%
+1.40%
-5.17%
$ 38.54M
$ 2.02M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007357
+1.50%
+2.80%
+2.23%
$ 31.28M
$ 8.25M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005047
+6.20%
+4.77%
+1.34%
$ 25.88M
$ 25.20M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2915
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01641273
+0.03%
0.00%
-5.26%
$ 16.42M
$ 671.62K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00635178
+0.46%
+0.01%
-3.88%
$ 11.06M
$ 44.96K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02248321
0.00%
+0.01%
+1.37%
$ 10.70M
$ 575.31K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2165
-0.18%
+0.60%
+3.39%
$ 6.61M
$ 128.25K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0353
0.00%
-6.86%
-4.34%
$ 5.83M
$ 231.39K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004035
+0.42%
+1.59%
-1.33%
$ 4.95M
$ 14.08M
18
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.02892773
+0.05%
-0.03%
+104.79%
$ 4.05M
$ 299.14K
19
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01065
-0.37%
+0.19%
-3.79%
$ 3.19M
$ 5.08M
20
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
21
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001825
-0.60%
+1.11%
-0.55%
$ 1.63M
$ 32.63M
22
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00524162
-0.67%
-0.05%
+4.83%
$ 1.49M
$ 63.63K
23
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00056466
+0.29%
-0.00%
+24.05%
$ 1.41M
$ 388.64
24
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00031534
-0.01%
-0.01%
-6.30%
$ 827.77K
$ 802.28
25
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00079172
+0.18%
-0.01%
-17.00%
$ 791.72K
$ 3.17K
26
$ 0.00105
+2.23%
-1.59%
-25.37%
$ 676.54K
$ 29.40M
27
myDid
myDid
SYL
$ 0.00005864
+0.21%
+0.41%
+18.20%
$ 452.65K
$ 373.69M
28
AVC
AVC
AVC
$ 0.00012101
+0.01%
+0.01%
-3.79%
$ 429.77K
$ 15.14K
29
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067704
0.00%
+0.00%
+4.68%
$ 393.37K
$ 15.98
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.0035659
+0.06%
+0.00%
-0.41%
$ 333.29K
$ 67.07
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001413
+0.28%
-2.48%
-7.82%
$ 320.61K
$ 26.66M
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
33
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00026253
+0.23%
+0.02%
-0.65%
$ 192.74K
$ 42.77
34
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002822
-2.03%
-1.01%
+14.54%
$ 174.15K
$ 1.83B
35
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017243
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 172.43K
$ 3.76
36
Idena
Idena
IDNA
$ 0.0011105
+0.01%
-0.00%
+9.05%
$ 110.54K
$ 2.90K
37
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.113E-5
0.00%
+1.70%
+1.00%
$ 105.66K
--
38
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.00396692
-0.10%
+0.02%
+11.72%
$ 94.09K
$ 829.42
39
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 8.94E-6
0.00%
-39.40%
-56.24%
$ 89.37K
--
40
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 8.63922E-7
+2.31%
-4.90%
-5.69%
$ 86.39K
--
41
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.00246787
0.00%
--
0.00%
$ 83.91K
$ 2.15
42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.0001865
+0.18%
-0.02%
-2.18%
$ 51.84K
$ 138.97
43
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.21E-6
0.00%
+2.50%
+2.48%
$ 37.23K
--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00060102
+0.44%
+0.01%
-7.09%
$ 30.93K
$ 8.47
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.90483E-7
0.00%
-1.60%
+0.82%
$ 29.05K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.17202E-7
0.00%
+0.20%
-0.03%
$ 21.72K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1721
+0.12%
-2.89%
-9.50%
--
$ 432.61K
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00858
0.00%
0.00%
-1.49%
--
$ 5.64M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1.1129
+0.08%
-2.02%
+19.99%
--
$ 193.25K

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 51 tokenləri və ümumi $1.70B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenləri arasında CCD son 24 saat ərzində 5.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 51 Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokeni izləyir. Populyar Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenlərinə WLD, ENS, BAS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.70B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş İdentifikator (DID) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.