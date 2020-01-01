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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hidra Ekosistem tokenləri

Hidra Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ANI Token
ANI Token
ANI
$ 0.00269095
0.00%
0.00%
+2.05%
$ 257.26K
$ 24.28
2
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53

Tez-tez verilən suallar

Hidra Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hidra Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $338.14K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hidra Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hidra Ekosistem tokenləri arasında ANI son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hidra Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Hidra Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Hidra Ekosistem tokenlərinə ANI, CHANGE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hidra Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hidra Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $338.14K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hidra Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.