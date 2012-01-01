Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hibrid Token Standartları tokenləri

Hibrid Token Standartları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005108
-0.14%
-1.22%
-2.35%
$ 38.67M
$ 12.68M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 16.1
0.00%
--
+1.39%
$ 160.97K
$ 16.10
3
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00018179
+0.30%
+0.05%
+1.12%
$ 145.24K
$ 83.60
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00617305
0.00%
-0.04%
-13.64%
$ 122.20K
$ 20.23
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00046359
+0.09%
-0.05%
+15.38%
$ 97.38K
$ 441.01
6
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0.129972
0.00%
--
0.00%
$ 68.37K
$ 52.51
7
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80
8
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00083627
+0.09%
-0.01%
-9.61%
$ 64.19K
$ 106.24
9
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0.00051724
+0.16%
--
-5.17%
$ 58.95K
$ 380.18
10
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.22
0.00%
--
-11.72%
$ 56.46K
$ 64.29
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 276.86
0.00%
--
-5.21%
$ 24.36K
$ 35.30

Tez-tez verilən suallar

Hibrid Token Standartları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hibrid Token Standartları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $39.54M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hibrid Token Standartları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hibrid Token Standartları tokenləri arasında BOZO son 24 saat ərzində 0.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hibrid Token Standartları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Hibrid Token Standartları tokeni izləyir. Populyar Hibrid Token Standartları tokenlərinə NPC, DEFROGS, BOZO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hibrid Token Standartları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hibrid Token Standartları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $39.54M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hibrid Token Standartları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.