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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenləri

Huobi ECO Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.773
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.395
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.03
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,994.6
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.1912
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007118
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10627
-0.02%
+0.89%
+2.56%
$ 7.42M
$ 523.28K
8
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514871
+0.04%
+0.01%
-0.97%
$ 6.79M
$ 8.00
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2498
0.00%
-1.26%
-6.86%
$ 5.77M
$ 8.09K
10
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0002982
-0.10%
+1.64%
-10.13%
$ 2.06M
$ 208.93M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935047
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
12
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00076515
+0.10%
+0.00%
-1.89%
$ 358.15K
$ 16.58
13
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025044
-0.18%
--
-0.87%
$ 125.22K
$ 194.24
14
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00088511
0.00%
--
-0.54%
$ 22.94K
$ 13.52
15
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002363
-0.04%
-0.30%
-2.72%
--
$ 23.66M
16
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6541
+0.03%
+0.72%
-0.74%
--
$ 115.31K

Tez-tez verilən suallar

Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $10.04B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenlərinə LINK, UNI, AAVE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Huobi ECO Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Huobi ECO Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $10.04B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Huobi ECO Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.