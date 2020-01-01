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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hemi Ekosistemi tokenləri

Hemi Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,529.46
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.769
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
4
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,292
0.00%
0.00%
+1.16%
$ 283.71M
$ 24.43
5
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
8
VCRED
VCRED
VCRED
$ 0.992529
-0.40%
-0.00%
-0.21%
$ 12.51M
$ 61.84
9
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 64,438
+0.14%
+0.00%
+1.79%
$ 9.47M
$ 343.74K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.008994
+1.70%
+28.82%
+83.22%
$ 8.57M
$ 63.82M
11
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
12
Staked Vetro USD
Staked Vetro USD
SVUSD
$ 1.006
0.00%
--
+0.10%
$ 91.25K
$ 2.12K

Tez-tez verilən suallar

Hemi Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hemi Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $15.40B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hemi Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hemi Ekosistemi tokenləri arasında HEMI son 24 saat ərzində 28.82% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hemi Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Hemi Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Hemi Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, RSETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hemi Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hemi Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $15.40B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hemi Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.