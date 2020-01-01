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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı HeLa Ekosistemi tokenləri

HeLa Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
-0.01%
$ 1.80M
$ 1.37K
2
Wrapped HLUSD
Wrapped HLUSD
WHLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
0.00%
$ 163.44K
$ 9.99

Tez-tez verilən suallar

HeLa Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
HeLa Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $1.96M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən HeLa Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən HeLa Ekosistemi tokenləri arasında HLUSD son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər HeLa Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 HeLa Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar HeLa Ekosistemi tokenlərinə HLUSD, WHLUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
HeLa Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün HeLa Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.96M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin HeLa Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.