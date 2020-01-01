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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hedera Ekosistemi tokenləri

Hedera Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,529.46
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.769
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06776
+0.24%
+2.53%
+1.88%
$ 2.93B
$ 2.22M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783325
+0.01%
0.00%
+0.33%
$ 11.96M
$ 188.49K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01246
0.00%
+1.96%
0.00%
$ 11.29M
$ 22.42K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.70342
-0.01%
-0.01%
-0.88%
$ 5.05M
$ 672.64
11
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 7.804E-5
0.00%
+0.30%
-2.28%
$ 1.75M
--
12
HAI
HAI
HAI
$ 0.001825
+0.11%
-1.26%
+14.24%
$ 1.50M
$ 14.30M
13
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.703E-5
0.00%
+1.80%
+0.06%
$ 1.14M
--
14
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00817611
+0.34%
+0.03%
+3.26%
$ 1.11M
$ 927.07
15
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00478055
0.00%
+0.02%
+3.72%
$ 647.09K
$ 21.87
16
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.00220526
0.00%
-0.33%
+1.10%
$ 611.86K
$ 35.25
17
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.073672
+0.30%
--
+1.28%
$ 491.15K
$ 10.19
18
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.00892856
+0.32%
+0.03%
+1.07%
$ 342.91K
$ 417.52
19
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.33
0.00%
+0.02%
+1.53%
$ 184.94K
$ 103.77
20
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.00090276
+0.30%
+0.01%
-2.74%
$ 170.09K
$ 281.82
21
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.00067159
+0.31%
+0.03%
+2.57%
$ 153.31K
$ 16.18
22
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.00015114
+0.03%
+0.03%
-8.81%
$ 148.12K
$ 673.97
23
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001341
-1.02%
+0.97%
+17.43%
$ 135.39K
$ 405.18M
24
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 0.00010024
0.00%
--
-5.02%
$ 79.30K
$ 5.84
25
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00073165
0.00%
+0.00%
+15.35%
$ 73.16K
$ 1.82
26
DINO
DINO
DINO
$ 6.318E-5
0.00%
-0.60%
-2.26%
$ 61.92K
--
27
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 6.775E-5
0.00%
+0.80%
-17.33%
$ 55.26K
--
28
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00056698
+0.34%
--
+3.58%
$ 52.22K
$ 93.17
29
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 9.919E-5
-0.09%
+3.00%
+6.56%
$ 38.05K
--
30
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.23749E-7
0.00%
-1.80%
-1.48%
$ 32.38K
--
31
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.88E-6
0.00%
+1.30%
+1.77%
$ 28.78K
--
32
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0019878
+4.17%
+6.16%
+2.94%
--
$ 242.27K
33
Wolf Pack
Wolf Pack
PACK
$ 0.0005895
-0.08%
-7.85%
-84.00%
--
$ 94.61M
34
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.04893
-0.02%
-1.39%
-4.84%
--
$ 1.25M

Tez-tez verilən suallar

Hedera Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hedera Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 34 tokenləri və ümumi $95.87B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hedera Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hedera Ekosistemi tokenləri arasında DOVU son 24 saat ərzində 6.16% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hedera Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 34 Hedera Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Hedera Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hedera Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hedera Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $95.87B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hedera Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.