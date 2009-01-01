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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Səhiyyə tokenləri

Səhiyyə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1921
-0.56%
+8.53%
-8.50%
$ 27.17M
$ 499.09K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00126445
+0.21%
+0.03%
+0.85%
$ 14.59M
$ 580.18K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 8.86M
$ 5.35K
5
HP
HP
HP
$ 0.006059
-0.21%
-1.01%
-3.10%
$ 8.39M
$ 4.85M
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04606397
+0.10%
+0.08%
+0.56%
$ 7.91M
$ 90.32K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01181
-1.18%
+0.43%
-8.45%
$ 827.29K
$ 1.88M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054757
-0.11%
0.00%
+0.04%
$ 501.81K
$ 384.42K
10
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.00015385
+0.18%
--
+0.82%
$ 81.23K
$ 1.35
11
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 8.146E-5
-0.43%
+41.40%
+48.38%
$ 72.29K
--
12
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.277E-5
0.00%
+0.90%
-0.81%
$ 62.14K
--
13
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00129944
-0.02%
0.00%
+20.87%
$ 52.10K
$ 19.70
14
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
0.00%
$ 41.44K
--
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.066E-5
+1.12%
+3.40%
+2.96%
$ 30.54K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.688E-5
0.00%
-3.90%
-10.74%
$ 10.43K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005462
0.00%
+0.05%
-0.05%
--
$ 26.22M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00435
+0.23%
+7.75%
-6.71%
--
$ 3.19M

Tez-tez verilən suallar

Səhiyyə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Səhiyyə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $83.24M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Səhiyyə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Səhiyyə tokenləri arasında CARDIO son 24 saat ərzində 41.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Səhiyyə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Səhiyyə tokeni izləyir. Populyar Səhiyyə tokenlərinə APEX, MED, DYNA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Səhiyyə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Səhiyyə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $83.24M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Səhiyyə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.