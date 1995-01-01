Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Harmoniya Ekosistemi tokenləri

Harmoniya Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.769
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1748
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.389
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
5
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
6
Compound
Compound
COMP
$ 17.6
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8556
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01315
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
9
BAT
BAT
BAT
$ 0.05894
+0.66%
+0.12%
+0.29%
$ 88.61M
$ 925.46K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,995
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
11
SNX
SNX
SNX
$ 0.1914
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
12
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.187
+0.08%
+0.08%
-1.41%
$ 58.93M
$ 47.28K
13
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003245
-0.06%
-0.55%
+0.43%
$ 57.20M
$ 184.94M
14
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02348
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05996
+0.05%
+0.66%
+0.07%
$ 27.35M
$ 981.01K
17
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04608164
+0.01%
0.00%
-1.69%
$ 26.24M
$ 358.55K
18
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00510115
+0.21%
+0.00%
-3.66%
$ 25.35M
$ 1.03M
19
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2792
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04055
+0.97%
+0.42%
-4.28%
$ 17.31M
$ 1.45M
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01959
0.00%
+1.87%
+3.32%
$ 14.96M
$ 2.82M
22
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01525167
+0.02%
-0.01%
-0.75%
$ 14.72M
$ 184.72
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,921.42
+0.23%
+0.01%
+2.04%
$ 12.23M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.101604
0.00%
+0.00%
+3.81%
$ 11.12M
$ 20.38
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007128
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
27
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.489E-5
-0.83%
-2.80%
-2.78%
$ 9.55M
--
28
Wise
Wise
WISE
$ 0.105095
+0.17%
+0.02%
+2.48%
$ 9.13M
$ 459.64
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.10618
-0.02%
+0.89%
+2.56%
$ 7.42M
$ 523.28K
30
Badger
Badger
BADGER
$ 0.334018
+0.09%
-0.01%
-4.50%
$ 6.52M
$ 540.39K
31
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,456.78
+0.17%
+0.01%
-7.27%
$ 4.71M
$ 1.96K
32
Solar
Solar
SXP
$ 0.0057795
+0.17%
+56.84%
+171.84%
$ 3.89M
$ 3.81K
33
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.32
0.00%
+0.00%
+6.45%
$ 3.67M
$ 3.82K
34
Ren
Ren
REN
$ 0.00315607
0.00%
+0.00%
-4.32%
$ 3.16M
$ 219.67K
35
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38
36
Reef
Reef
REEF
$ 0.0000512
-0.98%
-1.65%
-2.95%
$ 1.86M
$ 1.08B
37
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00399869
+1.11%
+0.19%
+29.93%
$ 1.55M
$ 27.05K
38
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01442636
0.00%
-0.00%
+2.83%
$ 1.30M
$ 124.85
39
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.100733
0.00%
--
+0.73%
$ 1.10M
$ 16.92
40
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00162479
0.00%
--
-0.91%
$ 417.62K
$ 6.00
41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01095982
0.00%
+0.03%
-2.33%
$ 391.48K
$ 172.24
42
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 3.774E-5
-0.03%
+0.30%
-26.39%
$ 214.69K
--
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00067321
-0.01%
-0.00%
-4.15%
$ 194.36K
$ 1.13K
44
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 1.103E-5
+2.22%
+9.50%
+33.54%
$ 143.57K
--
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012327
+0.42%
0.00%
+0.02%
$ 123.27K
$ 10.60
46
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01008
-0.10%
-2.95%
-12.02%
$ 98.83K
$ 2.60M
47
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
0.00%
$ 26.04K
$ 3.89
48
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001304
0.00%
+0.00%
-8.53%
$ 15.75K
$ 19.51
49
BELUGA
BELUGA
BELUGA
$ 102.0664
+0.38%
+1.78%
+1.48%
--
$ 204.41

Tez-tez verilən suallar

Harmoniya Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Harmoniya Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 49 tokenləri və ümumi $18.24B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Harmoniya Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Harmoniya Ekosistemi tokenləri arasında SXP son 24 saat ərzində 56.84% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Harmoniya Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 49 Harmoniya Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Harmoniya Ekosistemi tokenlərinə LINK, ADA, UNI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Harmoniya Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Harmoniya Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $18.24B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Harmoniya Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.