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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı GUNZ Ekosistemi tokenləri

GUNZ Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002984
+1.05%
-0.60%
-4.56%
$ 7.07M
$ 18.97M

Tez-tez verilən suallar

GUNZ Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
GUNZ Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $7.07M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən GUNZ Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən GUNZ Ekosistemi tokenləri arasında GUN son 24 saat ərzində -0.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər GUNZ Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 GUNZ Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar GUNZ Ekosistemi tokenlərinə GUN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
GUNZ Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün GUNZ Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.07M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin GUNZ Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.