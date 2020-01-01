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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Gildiya və Təqaüd tokenləri

Gildiya və Təqaüd sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01959
0.00%
+1.87%
+3.32%
$ 14.96M
$ 2.82M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.003942
+0.15%
-2.50%
-14.13%
$ 2.17M
$ 11.54M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00195123
0.00%
--
-0.75%
$ 298.89K
$ 3.79
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00184528
0.00%
--
+4.05%
$ 41.27K
$ 1.14
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.686E-5
+0.02%
-4.70%
-10.79%
$ 23.43K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026261
0.00%
--
-2.04%
$ 10.50K
$ 7.98
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130816
-0.13%
-0.09%
+6.63%
--
$ 234.16M

Tez-tez verilən suallar

Gildiya və Təqaüd tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Gildiya və Təqaüd tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $18.80M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Gildiya və Təqaüd tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Gildiya və Təqaüd tokenləri arasında YGG son 24 saat ərzində 1.87% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Gildiya və Təqaüd tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Gildiya və Təqaüd tokeni izləyir. Populyar Gildiya və Təqaüd tokenlərinə YGG, A8, GUILD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Gildiya və Təqaüd kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Gildiya və Təqaüd tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $18.80M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Gildiya və Təqaüd sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.