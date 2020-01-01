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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yapışqan Ekosistemi tokenləri

Yapışqan Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
3
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
4
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00067417
+0.01%
-0.02%
-5.48%
$ 674.09K
$ 912.19

Tez-tez verilən suallar

Yapışqan Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yapışqan Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $51.69M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yapışqan Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yapışqan Ekosistemi tokenləri arasında WETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yapışqan Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Yapışqan Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Yapışqan Ekosistemi tokenlərinə USDC.E, WETH, WGLUE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yapışqan Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yapışqan Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $51.69M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yapışqan Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.