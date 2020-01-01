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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı GBP Stabilkoin tokenləri

GBP Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.88M
$ 20.31K
2
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 388.44K
$ 8.12
3
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.33
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 168.87K
$ 1.05

Tez-tez verilən suallar

GBP Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
GBP Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $28.44M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən GBP Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən GBP Stabilkoin tokenləri arasında TGBP son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər GBP Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 GBP Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar GBP Stabilkoin tokenlərinə TGBP, GBPM, VGBP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
GBP Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün GBP Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $28.44M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin GBP Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.