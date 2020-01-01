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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qapı Layer Ekosistemi tokenləri

Qapı Layer Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gate
Gate
GT
$ 6.75
+0.30%
+0.01%
0.00%
$ 719.40M
$ 1.13M

Tez-tez verilən suallar

Qapı Layer Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qapı Layer Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $719.40M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qapı Layer Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qapı Layer Ekosistemi tokenləri arasında GT son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qapı Layer Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Qapı Layer Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Qapı Layer Ekosistemi tokenlərinə GT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qapı Layer Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qapı Layer Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $719.40M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qapı Layer Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.