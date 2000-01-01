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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun Utility Token tokenləri

Oyun Utility Token sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8552
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.121
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
$ 0.03894
+0.47%
-0.36%
-0.72%
$ 113.89M
$ 1.98M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003228
+0.28%
+0.59%
-2.24%
$ 57.90M
$ 182.30T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03719
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003308
+0.37%
+0.76%
-4.46%
$ 20.42M
$ 17.54M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005437
+0.47%
+2.01%
+3.54%
$ 19.37M
$ 106.36M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.182996
+0.45%
+0.00%
+0.98%
$ 18.22M
$ 13.98K
9
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004859
+0.74%
-1.13%
+12.62%
$ 16.55M
$ 14.24M
10
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.23452
+0.01%
+0.01%
-5.24%
$ 14.65M
$ 247.48K
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1334
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033373
-0.01%
+0.00%
-5.48%
$ 4.48M
$ 43.53K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044597
-0.02%
-0.00%
-1.79%
$ 4.46M
$ 317.62
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00329643
+0.14%
+0.01%
-1.64%
$ 4.38M
$ 1.12K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000122
0.00%
-1.64%
-3.23%
$ 2.98M
$ 6.30M
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04243992
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 2.24M
$ 7.47K
17
PX
PX
PX
$ 0.0115
0.00%
-0.88%
-6.61%
$ 2.21M
$ 1.06M
18
$ 367.77
+0.36%
+1.27%
+1.64%
$ 2.02M
$ 152.81
19
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.0034561
+0.01%
-0.01%
+4.57%
$ 1.90M
$ 1.61K
20
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
21
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01790622
0.00%
+0.00%
+2.35%
$ 1.67M
$ 120.12
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01148
+0.26%
-0.26%
-0.35%
$ 1.21M
$ 726.19K
23
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12973E-7
+0.07%
+1.00%
+1.54%
$ 1.13M
--
24
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00344961
0.00%
+0.01%
+0.59%
$ 1.10M
$ 166.10K
25
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00091922
-0.11%
+0.00%
-6.57%
$ 1.05M
$ 20.33K
26
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00285043
+0.12%
+0.00%
+0.51%
$ 853.04K
$ 35.38K
28
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029331
-0.03%
+0.07%
-1.99%
$ 851.72K
$ 1.08K
29
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00329
-0.96%
-16.40%
+0.65%
$ 777.17K
$ 28.22M
30
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00086921
+0.08%
-0.07%
-5.47%
$ 739.28K
$ 179.45
31
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00290592
-0.03%
-0.20%
-33.91%
$ 726.48K
$ 2.40K
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250362
0.00%
--
-0.22%
$ 724.77K
$ 65.67
33
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001523
-0.26%
+1.00%
-1.17%
$ 567.32K
$ 1.13B
34
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.198146
0.00%
-0.01%
-2.79%
$ 555.88K
$ 152.62
35
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.688E-5
-2.18%
-0.40%
-5.58%
$ 551.53K
--
36
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
37
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139897
0.00%
-0.01%
-5.23%
$ 522.71K
$ 2.84K
38
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 1.8985E-8
-0.01%
0.00%
-29.73%
$ 489.02K
--
39
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000729
-0.14%
-2.02%
+0.55%
$ 454.30K
$ 20.20M
40
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00046727
+0.10%
-0.02%
-11.83%
$ 447.51K
$ 513.89
41
END
END
END
$ 0.00303041
0.00%
+0.01%
-1.70%
$ 394.48K
$ 5.01
42
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.98423E-7
0.00%
+1.30%
-2.12%
$ 312.51K
--
43
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00260236
0.00%
--
+1.71%
$ 312.28K
$ 6.64
44
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02586565
-0.04%
+0.00%
+1.26%
$ 284.52K
$ 41.69K
45
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00113095
-0.02%
-0.02%
+0.88%
$ 240.27K
$ 345.32
46
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00079671
+0.17%
0.00%
+6.44%
$ 237.38K
$ 944.46
47
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.44%
$ 229.43K
$ 2.34
48
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.00943833
0.00%
--
-3.05%
$ 212.88K
$ 66.31
49
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
50
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00030957
+0.19%
-0.01%
-9.26%
$ 168.18K
$ 306.19

Tez-tez verilən suallar

Oyun Utility Token tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun Utility Token tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 89 tokenləri və ümumi $619.16M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun Utility Token tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun Utility Token tokenləri arasında PZP son 24 saat ərzində 9.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun Utility Token tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 89 Oyun Utility Token tokeni izləyir. Populyar Oyun Utility Token tokenlərinə AXS, APE, SAND daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun Utility Token kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun Utility Token tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $619.16M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun Utility Token sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.