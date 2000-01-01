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$1,000,000 TradFi Gala
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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun Platforması tokenləri

Oyun Platforması sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001355
+0.67%
-4.32%
-18.52%
$ 65.65M
$ 427.12M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009792
0.00%
-1.07%
-1.56%
$ 29.31M
$ 130.26M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03719
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10705
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 23.48M
$ 433.91K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.0111
+3.98%
+1.02%
+35.76%
$ 12.28M
$ 7.01M
6
READY
READY
READY
$ 0.005778
+5.49%
+23.56%
+11.63%
$ 5.77M
$ 3.22M
7
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001633
+0.18%
+12.09%
+26.61%
$ 4.77M
$ 13.19M
8
CONX
CONX
CONX
$ 0.0037461
-0.14%
+0.00%
-4.63%
$ 3.77M
$ 22.92K
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02835
+0.11%
-1.63%
-9.61%
$ 2.76M
$ 2.91M
10
Altura
Altura
ALU
$ 0.002647
+0.65%
+1.03%
-0.79%
$ 2.62M
$ 17.50M
11
$ 0.0014841
+0.47%
+2.20%
+3.52%
$ 2.62M
$ 40.96M
12
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00079412
+0.24%
-0.00%
-3.60%
$ 1.50M
$ 66.35K
14
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353729
+0.58%
-0.00%
+2.34%
$ 1.02M
$ 24.32K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07607
-0.22%
-2.40%
-6.49%
$ 986.07K
$ 741.63K
16
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02233
+1.34%
-0.42%
-64.98%
$ 963.07K
$ 3.60M
17
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 4.854E-5
+0.25%
-0.30%
-6.26%
$ 631.01K
--
18
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036939
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 594.05K
$ 72.33K
19
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 9.62E-6
+0.31%
+2.20%
+10.07%
$ 554.32K
--
20
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00049149
+0.13%
-0.01%
-9.72%
$ 550.84K
$ 3.66K
21
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.00083505
-2.44%
-0.02%
-12.52%
$ 548.21K
$ 5.86K
22
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000729
-0.14%
-2.02%
+0.55%
$ 454.30K
$ 20.20M
23
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00046727
+0.10%
-0.02%
-11.83%
$ 447.51K
$ 513.89
24
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006216
+0.02%
-0.35%
+0.23%
$ 428.21K
$ 50.41M
25
Myria
Myria
MYRIA
$ 8.65E-6
0.00%
-27.60%
-1.93%
$ 419.15K
--
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.365E-5
+0.01%
-1.90%
-7.08%
$ 299.05K
--
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.916E-5
-0.17%
+0.70%
+0.53%
$ 295.79K
--
28
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00033546
+0.18%
+0.02%
-6.48%
$ 156.99K
$ 101.01
29
TON Station
TON Station
MRSOON
$ 2.13E-6
0.00%
+1.30%
+1.91%
$ 140.15K
--
30
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.937E-5
+0.03%
-28.10%
+31.82%
$ 127.87K
--
31
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 7.045E-5
+0.71%
-1.30%
+0.89%
$ 112.73K
--
32
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001914
+1.25%
+5.71%
-14.73%
$ 95.21K
$ 34.59M
33
Imagine Game Studio
Imagine Game Studio
IMAGINE
$ 5.432E-5
+21.01%
-27.10%
-69.08%
$ 51.48K
--
34
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.76945E-7
+0.05%
-2.30%
+1.09%
$ 47.69K
--
35
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.663E-5
0.00%
-0.90%
-0.60%
$ 36.63K
--
36
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
37
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.35E-6
0.00%
-6.40%
-6.37%
$ 22.94K
--
38
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
39
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.12E-6
0.00%
-6.10%
-15.79%
$ 16.14K
--
40
E4C
E4C
E4C
$ 5.761E-5
0.00%
-2.40%
+1.57%
$ 13.34K
--
41
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
42
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011271
0.00%
0.00%
-0.83%
--
$ 2.12K
43
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.5992
-0.43%
-1.73%
+0.27%
--
$ 1.42K
44
YOM
YOM
YOM
$ 0.08925
-0.21%
-9.52%
-8.90%
--
$ 658.78K
45
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130822
-0.13%
-0.09%
+6.63%
--
$ 234.16M
46
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003851
+0.05%
-0.64%
+7.66%
--
$ 594.58M

Tez-tez verilən suallar

Oyun Platforması tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun Platforması tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 46 tokenləri və ümumi $193.67M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun Platforması tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun Platforması tokenləri arasında READY son 24 saat ərzində 23.56% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun Platforması tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 46 Oyun Platforması tokeni izləyir. Populyar Oyun Platforması tokenlərinə GALA, DEP, PLAY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun Platforması kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun Platforması tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $193.67M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun Platforması sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.