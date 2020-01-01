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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun Bazarı tokenləri

Oyun Bazarı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0968
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.004423
+1.92%
+2.69%
-7.50%
$ 3.54M
$ 12.58M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002647
+0.65%
+1.03%
-0.79%
$ 2.62M
$ 17.50M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07607
-0.22%
-2.40%
-6.49%
$ 986.07K
$ 741.63K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 9.62E-6
+0.31%
+2.20%
+10.07%
$ 554.32K
--
7
ShinAI
ShinAI
SHINJUKU
$ 0.00015182
-3.78%
+0.33%
-12.09%
$ 142.70K
$ 107.40K
8
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.937E-5
+0.03%
-28.10%
+31.82%
$ 127.87K
--
9
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.788E-5
0.00%
-0.30%
-4.86%
$ 67.89K
--
10
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049862
0.00%
--
+0.57%
$ 30.63K
$ 7.39
11
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
12
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05074
-1.71%
+8.21%
+25.92%
--
$ 1.59M
13
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.05
+0.03%
0.00%
-0.21%
--
$ 15.64M

Tez-tez verilən suallar

Oyun Bazarı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun Bazarı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $202.19M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun Bazarı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun Bazarı tokenləri arasında TAKE son 24 saat ərzində 8.21% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun Bazarı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Oyun Bazarı tokeni izləyir. Populyar Oyun Bazarı tokenlərinə IMX, OL, ALU daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun Bazarı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun Bazarı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $202.19M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun Bazarı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.