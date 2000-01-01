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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun İdarəetmə Tokeni tokenləri

Oyun İdarəetmə Tokeni sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8552
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.121
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.889
+0.42%
-0.89%
-0.03%
$ 21.19M
$ 28.23K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593599
+0.38%
-0.00%
-8.64%
$ 18.47M
$ 1.84M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01962
0.00%
+1.87%
+3.32%
$ 14.96M
$ 2.82M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1334
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
7
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02313
-0.30%
-2.61%
-7.60%
$ 10.01M
$ 2.38M
8
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013116
-0.41%
-4.14%
-12.53%
$ 8.99M
$ 51.41M
9
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03002
-0.30%
-1.98%
+2.37%
$ 7.47M
$ 2.00M
10
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01364
+0.07%
+5.04%
+7.03%
$ 6.77M
$ 4.27M
11
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01102729
+0.22%
+0.04%
+2.23%
$ 5.67M
$ 6.46K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033373
-0.01%
+0.00%
-5.48%
$ 4.48M
$ 43.53K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044597
-0.02%
-0.00%
-1.79%
$ 4.46M
$ 317.62
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00329643
+0.14%
+0.01%
-1.64%
$ 4.38M
$ 1.12K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00898012
+0.96%
+0.00%
-3.02%
$ 2.63M
$ 10.59K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04243992
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 2.24M
$ 7.47K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00231842
+1.08%
+0.03%
+1.20%
$ 2.03M
$ 36.07K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01790622
0.00%
+0.00%
+2.35%
$ 1.67M
$ 120.12
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
21
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12973E-7
+0.07%
+1.00%
+1.54%
$ 1.13M
--
22
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029331
-0.03%
+0.07%
-1.99%
$ 851.72K
$ 1.08K
24
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250362
0.00%
--
-0.22%
$ 724.77K
$ 65.67
25
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00017947
+0.58%
-0.07%
-7.66%
$ 716.42K
$ 2.06K
26
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.198146
0.00%
-0.01%
-2.79%
$ 555.88K
$ 152.62
27
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 1.8985E-8
-0.01%
0.00%
-29.73%
$ 489.02K
--
28
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.0186
-0.70%
-3.04%
+2.32%
$ 360.38K
$ 3.27M
29
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00260236
0.00%
--
+1.71%
$ 312.28K
$ 6.64
30
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005463
-0.11%
-2.28%
-7.51%
$ 299.54K
$ 99.53M
31
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00012355
0.00%
+0.00%
-56.79%
$ 238.40K
$ 14.10
32
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114225
0.00%
0.00%
-0.36%
$ 219.09K
$ 1.31
33
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.64E-6
-0.43%
+4.10%
-3.73%
$ 146.99K
--
34
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00134282
-0.08%
-0.00%
+13.79%
$ 129.58K
$ 10.36
35
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022264
-0.03%
+0.00%
-2.79%
$ 108.99K
$ 2.96
36
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001887
-0.05%
+0.91%
-2.02%
$ 105.84K
$ 53.07M
37
REVV
REVV
REVV
$ 7.662E-5
+0.07%
-1.00%
0.00%
$ 85.07K
--
38
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.16%
$ 74.47K
--
39
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0.00594838
0.00%
+0.01%
-0.53%
$ 73.79K
$ 632.63
40
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.788E-5
0.00%
-0.30%
-4.86%
$ 67.89K
--
41
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.42E-6
0.00%
+8.80%
+7.89%
$ 64.63K
--
42
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
+1.48%
$ 47.41K
$ 5.16
43
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0.00011226
0.00%
+0.02%
-8.50%
$ 40.64K
$ 283.92
44
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
45
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.38E-5
+0.08%
+1.10%
-0.63%
$ 25.52K
--
46
Perion
Perion
PERC
$ 0.00044844
0.00%
--
0.00%
$ 18.17K
$ 1.24
47
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001304
0.00%
+0.00%
-8.53%
$ 15.75K
$ 19.51
48
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010113
0.00%
+0.01%
-13.59%
$ 14.86K
$ 18.65
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.104E-5
0.00%
-0.90%
-25.20%
$ 13.58K
--
50
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0.000678
+0.06%
+4.33%
+49.06%
--
$ 11.78M

Tez-tez verilən suallar

Oyun İdarəetmə Tokeni tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun İdarəetmə Tokeni tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 50 tokenləri və ümumi $409.20M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun İdarəetmə Tokeni tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun İdarəetmə Tokeni tokenləri arasında SIDUS son 24 saat ərzində 8.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun İdarəetmə Tokeni tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 50 Oyun İdarəetmə Tokeni tokeni izləyir. Populyar Oyun İdarəetmə Tokeni tokenlərinə AXS, APE, ILV daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun İdarəetmə Tokeni kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun İdarəetmə Tokeni tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $409.20M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun İdarəetmə Tokeni sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.