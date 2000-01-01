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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun blokçeynləri tokenləri

Oyun blokçeynləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0968
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.121
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
$ 0.1907
-2.60%
-5.50%
-4.02%
$ 88.20M
$ 347.99K
4
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086465
+0.18%
+0.01%
+1.59%
$ 55.35M
$ 1.83M
5
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02348
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
6
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04887
+0.82%
+1.45%
-2.33%
$ 37.21M
$ 1.73M
7
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10705
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 23.48M
$ 433.91K
8
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09038
+0.35%
+0.67%
+1.96%
$ 22.06M
$ 649.84K
9
BORA
BORA
BORA
$ 0.01841033
-0.20%
-0.00%
-3.69%
$ 21.22M
$ 134.82K
10
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03817
+0.55%
+0.13%
-3.56%
$ 21.17M
$ 1.96M
11
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003308
+0.37%
+0.76%
-4.46%
$ 20.42M
$ 17.54M
12
B3 Base
B3 Base
B3
$ 0.000399
+0.25%
-3.62%
-5.67%
$ 18.53M
$ 134.35M
13
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003516
+0.43%
+0.03%
-5.41%
$ 16.20M
$ 19.80M
14
Xai
Xai
XAI
$ 0.007015
+0.16%
-3.75%
+12.37%
$ 14.67M
$ 16.51M
15
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.23452
+0.01%
+0.01%
-5.24%
$ 14.65M
$ 247.48K
16
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01755
+1.09%
+0.17%
-0.51%
$ 11.80M
$ 3.05M
17
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.00299
+1.05%
-0.60%
-4.56%
$ 7.07M
$ 18.97M
18
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02049
-0.10%
-0.10%
-7.83%
$ 5.70M
$ 2.70M
19
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01314
+0.46%
-0.68%
-4.07%
$ 5.34M
$ 5.41M
20
CONX
CONX
CONX
$ 0.0037461
-0.14%
+0.00%
-4.63%
$ 3.77M
$ 22.92K
21
Oasys
Oasys
OAS
$ 0.00037852
+0.04%
-0.04%
-2.79%
$ 2.59M
$ 11.27K
22
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.003942
+0.15%
-2.50%
-14.13%
$ 2.17M
$ 11.54M
23
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00244814
-0.01%
+0.04%
+5.15%
$ 2.11M
$ 33.69
24
LumiWave Protocol
LumiWave Protocol
LWP
$ 0.00252376
+0.13%
+0.31%
+9.73%
$ 2.04M
$ 99.55K
25
Xterio
Xterio
XTER
$ 0.008002
+0.10%
+1.12%
+3.70%
$ 1.58M
$ 8.16M
26
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
27
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
-0.20%
+11.65%
-1.06%
$ 1.19M
$ 383.79K
28
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02233
+1.34%
-0.42%
-64.98%
$ 963.07K
$ 3.60M
29
The Root Network
The Root Network
ROOT
$ 0.00016188
+0.01%
+0.02%
-0.89%
$ 492.86K
$ 3.76K
30
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.516E-5
0.00%
+5.00%
+20.43%
$ 483.73K
--
31
Myria
Myria
MYRIA
$ 8.65E-6
0.00%
-27.60%
-1.93%
$ 419.15K
--
32
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005463
-0.11%
-2.28%
-7.51%
$ 299.54K
$ 99.53M
33
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.0003824
+0.21%
-0.03%
-1.14%
$ 188.55K
$ 365.54
34
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002798
-2.03%
-1.01%
+14.54%
$ 174.15K
$ 1.83B
35
Merit Circle
Merit Circle
MC
$ 0.01385236
0.00%
--
0.00%
$ 164.93K
$ 153.32
36
Satoxcoin
Satoxcoin
SATOX
$ 7.54E-6
-0.13%
+1.10%
+0.80%
$ 29.04K
--
37
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.686E-5
+0.02%
-4.70%
-10.79%
$ 23.43K
--
38
UniX
UniX
UNIX
$ 7.703E-5
0.00%
-1.40%
0.00%
$ 18.87K
--

Tez-tez verilən suallar

Oyun blokçeynləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun blokçeynləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 38 tokenləri və ümumi $763.55M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun blokçeynləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun blokçeynləri tokenləri arasında BEAM son 24 saat ərzində 11.65% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun blokçeynləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 38 Oyun blokçeynləri tokeni izləyir. Populyar Oyun blokçeynləri tokenlərinə IMX, APE, WEMIX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun blokçeynləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun blokçeynləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $763.55M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun blokçeynləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.