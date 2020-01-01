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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oyun Studiyası tokenləri

Oyun Studiyası sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03717
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
2
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08507
-0.43%
-2.67%
-9.71%
$ 17.88M
$ 2.91M
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02312
-0.30%
-2.61%
-7.60%
$ 10.01M
$ 2.38M
4
Redbrick
Redbrick
BRIC
$ 0.00077392
0.00%
-0.01%
-5.45%
$ 181.95K
$ 907.05
5
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00021784
+1.88%
-0.50%
-24.56%
$ 163.44K
$ 14.30K
6
BIG Indie Games
BIG Indie Games
BIG
$ 0.00332778
0.00%
--
0.00%
$ 35.70K
$ 93.51
7
Nebula3
Nebula3
SN3
$ 0.0002904
+2.90%
-3.19%
-2.32%
--
$ 188.38M

Tez-tez verilən suallar

Oyun Studiyası tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oyun Studiyası tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $56.85M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oyun Studiyası tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oyun Studiyası tokenləri arasında BIG son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oyun Studiyası tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Oyun Studiyası tokeni izləyir. Populyar Oyun Studiyası tokenlərinə PLAY, POWER, GODS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oyun Studiyası kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oyun Studiyası tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $56.85M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oyun Studiyası sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.