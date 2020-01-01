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$1,000,000 TradFi Gala
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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı GalaChain Ekosistemi tokenləri

GalaChain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001354
+0.67%
-4.32%
-18.52%
$ 65.65M
$ 427.12M
2
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12

Tez-tez verilən suallar

GalaChain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
GalaChain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $66.22M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən GalaChain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən GalaChain Ekosistemi tokenləri arasında MUSIC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər GalaChain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 GalaChain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar GalaChain Ekosistemi tokenlərinə GALA, MUSIC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
GalaChain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün GalaChain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $66.22M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin GalaChain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.