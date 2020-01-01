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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sigorta Ekosistemi tokenləri

Sigorta Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,496.39
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
4
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002711
+0.04%
+1.27%
+3.36%
$ 27.04M
$ 3.46T
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
6
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
7
Voltage Finance
Voltage Finance
VOLT
$ 4.847E-5
0.00%
+745.50%
-1.04%
$ 423.07K
--
8
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001786
-0.06%
-0.39%
-1.43%
$ 392.71K
$ 31.56M
9
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.0077
-0.01%
-0.04%
-1.00%
$ 124.24K
$ 64.04
10
Wrapped FUSE
Wrapped FUSE
WFUSE
$ 0.00178461
+1.02%
-0.90%
-89.68%
$ 24.12K
$ 6.05
11
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1.0001
-0.01%
0.00%
0.00%
--
$ 64.09K

Tez-tez verilən suallar

Sigorta Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sigorta Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $82.45B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sigorta Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sigorta Ekosistemi tokenləri arasında VOLT son 24 saat ərzində 745.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sigorta Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Sigorta Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Sigorta Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sigorta Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sigorta Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.45B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sigorta Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.