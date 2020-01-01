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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qurbağa mövzulu tokenləri

Qurbağa mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002603
+0,31%
+0,93%
-3,89%
$ 1,07B
$ 48,89B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0,0000009544
+0,27%
+3,16%
+3,60%
$ 200,66M
$ 156,47B
3
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0,0007712
+0,67%
-0,04%
-3,78%
$ 53,18M
$ 84,02M
4
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0,0007543
+0,07%
-3,65%
-1,58%
$ 51,77M
$ 91,68M
5
Brett
Brett
BRETT
$ 0,00368851
+1,23%
0,00%
-5,79%
$ 36,55M
$ 3,58M
6
PEP
PEP
PEP
$ 0,0001477
+11,69%
+72,22%
+138,84%
$ 15,63M
$ 303,70M
7
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0,013043
-0,27%
-0,18%
-2,61%
$ 13,00M
$ 4,70M
8
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07489
-0,65%
+1,17%
+6,87%
$ 7,98M
$ 756,09K
9
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1,5572E-8
+2,60%
+11,40%
+24,16%
$ 6,55M
--
10
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,006029
-0,13%
-1,57%
+39,44%
$ 6,00M
$ 12,46M
11
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0,00001738
0,00%
-6,36%
-9,53%
$ 5,87M
$ 12,91M
12
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0,04362
-0,59%
+1,15%
-4,19%
$ 5,52M
$ 2,47M
13
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1,1552E-8
+13,57%
-10,00%
+2,36%
$ 4,37M
--
14
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0,003902
-0,21%
-0,21%
-4,01%
$ 3,78M
$ 14,19M
15
Major
Major
MAJOR
$ 0,0443
+0,07%
+2,28%
-1,79%
$ 3,70M
$ 1,46M
16
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7,24E-6
+0,14%
-3,00%
-0,55%
$ 3,05M
--
17
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0,000000005895
0,00%
-0,83%
+0,80%
$ 2,50M
$ 509,37B
18
Taboshi
Taboshi
TABOSHI
$ 22,13
+0,32%
-0,04%
-18,01%
$ 2,23M
$ 2,95K
19
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0,00197324
+0,11%
-0,06%
-12,54%
$ 2,05M
$ 3,98K
20
Froge
Froge
FROGE
$ 1,829E-9
0,00%
-0,50%
-4,54%
$ 1,19M
--
21
Hoppy
Hoppy
HOPPY
$ 2,76E-6
0,00%
+1,80%
+2,60%
$ 1,16M
--
22
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 5,03E-6
0,00%
+1,10%
+1,41%
$ 979,61K
--
23
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3,183E-5
+0,22%
+0,20%
+0,03%
$ 832,26K
--
24
FRIC
FRIC
FRIC
$ 0,00061923
+0,18%
+0,02%
+2,60%
$ 619,18K
$ 322,13
25
BNB Frog Inu
BNB Frog Inu
BNBFROG
$ 0,0
--
-0,10%
--
$ 552,58K
$ 11,09K
26
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual Samurai
FROG
$ 8,594E-5
+0,01%
-0,40%
-1,69%
$ 429,62K
--
27
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9,43677E-7
+0,68%
+3,50%
+3,94%
$ 396,98K
--
28
Trog
Trog
TROG
$ 9,4279E-7
+0,07%
-0,40%
-0,46%
$ 396,61K
--
29
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0,00201251
0,00%
+0,00%
-0,71%
$ 301,88K
$ 16,44K
30
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0,00025581
+1,19%
0,00%
-7,43%
$ 254,72K
$ 31,71K
31
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 5,84551E-10
-0,17%
+0,50%
-2,80%
$ 246,34K
--
32
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0,00024476
+0,14%
+0,01%
+2,34%
$ 244,76K
$ 26,12
33
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2,27119E-7
+0,07%
+0,80%
+0,15%
$ 227,11K
--
34
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0,000205
+0,12%
-0,01%
+16,94%
$ 205,00K
$ 245,58
35
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0,00019902
+2,13%
-0,16%
-32,57%
$ 184,94K
$ 4,33K
36
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5,49117E-7
+0,07%
+1,00%
+2,12%
$ 174,86K
--
37
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3,47248E-10
-0,76%
+2,40%
-4,17%
$ 146,08K
--
38
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0,00031906
+0,22%
+0,01%
-3,31%
$ 134,23K
$ 24,78K
39
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0,00012779
+0,14%
+0,01%
+4,72%
$ 127,79K
$ 172,23
40
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0,00060573
0,00%
--
-2,38%
$ 122,63K
$ 1,18
41
Fefe
Fefe
FEFE
$ 0,00029051
+0,14%
--
-10,82%
$ 122,22K
$ 50,84
42
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2,66405E-7
-0,12%
+0,80%
-3,07%
$ 112,07K
--
43
Krex
Krex
KREX
$ 4,93E-6
0,00%
+0,20%
-5,01%
$ 103,44K
--
44
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0,00144125
-0,29%
--
+0,40%
$ 99,66K
$ 12,99
45
Froggy
Froggy
FROG
$ 0,0001042
-1,41%
-0,00%
-1,59%
$ 99,56K
$ 78,76
46
Based Froc
Based Froc
FROC
$ 9,44733E-7
-2,06%
+2,70%
-0,26%
$ 94,47K
--
47
JEJE
JEJE
JJ
$ 2,19001E-10
0,00%
+1,50%
+0,96%
$ 92,13K
--
48
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0,00013092
-0,19%
+0,01%
-1,17%
$ 90,34K
$ 172,30
49
Yellow Pepe
Yellow Pepe
YEPE
$ 8,108E-5
+0,01%
+0,50%
-1,52%
$ 81,07K
--
50
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1,84255E-7
0,00%
+0,60%
+0,50%
$ 77,51K
--

Tez-tez verilən suallar

Qurbağa mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qurbağa mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 92 tokenləri və ümumi $1.51B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qurbağa mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qurbağa mövzulu tokenləri arasında PEP son 24 saat ərzində 72.22% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qurbağa mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 92 Qurbağa mövzulu tokeni izləyir. Populyar Qurbağa mövzulu tokenlərinə PEPE, APEPE, TURBO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qurbağa mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qurbağa mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.51B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qurbağa mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.