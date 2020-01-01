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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fraxtal Ekosistemi tokenləri

Fraxtal Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.76
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08403
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,205.27
-0.85%
0.00%
+0.42%
$ 82.06M
$ 481.72
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 685.28K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2791
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.079054
0.00%
+0.00%
+2.51%
$ 2.29M
$ 63.47
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.999358
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 1.19M
$ 33.89K
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 834.60K
$ 536.44K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.016
0.00%
--
+0.10%
$ 525.02K
$ 15.25
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,890.15
-1.11%
-0.00%
+0.66%
$ 203.44K
$ 18.38K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00131475
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 32.87K
$ 5.95

Tez-tez verilən suallar

Fraxtal Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fraxtal Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $88.71B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fraxtal Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fraxtal Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fraxtal Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Fraxtal Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Fraxtal Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fraxtal Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fraxtal Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $88.71B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fraxtal Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.