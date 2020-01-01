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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenləri

Fraksiyalaşdırılmış NFT sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006026
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
2
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
3
Wen
Wen
WEN
$ 0.00000286
+0.46%
-2.23%
-17.56%
$ 2.07M
$ 20.31B
4
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.187E-5
+0.08%
+1.60%
+1.28%
$ 1.19M
--
5
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.47
0.00%
0.00%
+6.47%
$ 756.94K
$ 23.91
6
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.46
0.00%
-0.03%
-30.09%
$ 113.97K
$ 2.90K

Tez-tez verilən suallar

Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $66.91M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fraksiyalaşdırılmış NFT tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenləri arasında HARAMBE son 24 saat ərzində 1.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fraksiyalaşdırılmış NFT tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Fraksiyalaşdırılmış NFT tokeni izləyir. Populyar Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenlərinə DOG, NFD, WEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fraksiyalaşdırılmış NFT kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fraksiyalaşdırılmış NFT tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $66.91M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fraksiyalaşdırılmış NFT sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.