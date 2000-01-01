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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenləri

Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,46315
+0,01%
+0,68%
-3,16%
$ 466,65M
$ 120,40K
2
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0838
0,00%
+1,09%
-5,63%
$ 62,84M
$ 8,64K
3
Wormhole
Wormhole
W
$ 0,008127
+0,16%
-0,33%
-0,05%
$ 48,85M
$ 12,34M
4
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,02748
+0,36%
-0,25%
-14,60%
$ 45,94M
$ 2,12M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0,3476
+1,42%
+0,98%
+1,54%
$ 36,49M
$ 161,66K
6
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0,038149
-2,31%
-12,69%
-33,75%
$ 31,39M
$ 34,82M
7
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,01985
+0,25%
-1,44%
-2,89%
$ 25,86M
$ 3,74M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0,03154
-0,29%
+1,43%
-9,44%
$ 22,60M
$ 2,09M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,01599
-0,06%
+4,63%
+1,45%
$ 15,53M
$ 4,35M
10
Test
Test
TST
$ 0,014495
+1,78%
+1,51%
-5,28%
$ 13,82M
$ 6,76M
11
4
4
4
$ 0,010833
+0,88%
-0,83%
+1,69%
$ 10,83M
$ 22,92M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0,00402723
-1,79%
-0,00%
-9,65%
$ 4,03M
$ 434,82K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0,00253171
+0,03%
-0,01%
+2,48%
$ 2,53M
$ 2,16K
14
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0,00187576
+0,01%
--
+0,18%
$ 1,88M
$ 31,89
15
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0,00184703
0,00%
--
+7,74%
$ 1,85M
$ 3,75
16
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0,001776
0,00%
+0,45%
-8,22%
$ 1,78M
$ 3,63M
17
Palu
Palu
PALU
$ 0,00134653
+0,26%
+0,00%
+3,03%
$ 1,35M
$ 392,39K
18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0,00128962
+0,27%
+0,03%
+9,19%
$ 1,22M
$ 36,38K
19
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0,00074626
+1,65%
-0,02%
-14,39%
$ 746,26K
$ 49,02K
20
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0,0007296
+0,02%
-0,02%
-20,14%
$ 665,79K
$ 3,18K
21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0,00055858
0,00%
+0,00%
-12,90%
$ 558,57K
$ 1,21M
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0,013463
-0,79%
-3,65%
-11,53%
$ 504,39K
$ 1,98M
23
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0,00049865
-0,43%
+0,02%
+28,76%
$ 498,64K
$ 646,87K
24
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0,00045912
-1,45%
-0,01%
-9,89%
$ 458,93K
$ 1,05M
25
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0,00039759
+1,11%
+0,02%
+4,05%
$ 397,59K
$ 34,47K
26
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0,00039122
+1,49%
+0,07%
-2,27%
$ 391,22K
$ 23,46K
27
BORT
BORT
BORT
$ 0,00039514
+0,07%
-0,11%
-5,85%
$ 384,79K
$ 72,36K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0,00071069
0,00%
--
0,00%
$ 332,85K
$ 30,33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0,00029841
+0,01%
+0,01%
-0,38%
$ 298,40K
$ 33,86K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0,00025321
+0,99%
-0,01%
-6,04%
$ 253,22K
$ 30,55K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0,00018377
-0,50%
+0,00%
-0,99%
$ 183,76K
$ 20,47
32
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0,00016925
+0,08%
-0,02%
+22,89%
$ 159,06K
$ 975,30
33
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0,00060573
0,00%
--
-2,38%
$ 122,63K
$ 1,18
34
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0,00010802
+0,09%
+0,00%
-2,59%
$ 107,92K
$ 24,48K
35
Perry
Perry
PERRY
$ 0,00010408
0,00%
--
-2,64%
$ 104,08K
$ 11,67
36
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0,00010169
-2,09%
-0,04%
+4,73%
$ 101,66K
$ 2,36K
37
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 8,393E-5
-0,01%
-3,40%
-11,55%
$ 84,93K
--
38
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 7,811E-5
-0,08%
-6,60%
-3,88%
$ 78,10K
--
39
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 7,343E-5
-1,58%
-24,50%
-30,46%
$ 73,42K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 6,894E-5
0,00%
-1,40%
-12,65%
$ 68,94K
--
41
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 6,769E-5
0,00%
0,00%
-0,46%
$ 67,68K
--
42
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 6,49E-5
0,00%
+2,20%
+2,95%
$ 57,77K
--
43
01
01
01
$ 0,0001058
0,00%
--
-1,29%
$ 47,61K
$ 1,27
44
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4,086E-5
0,00%
+0,60%
-12,49%
$ 40,86K
--
45
SHISA
SHISA
SHISA
$ 3,696E-5
0,00%
+30,50%
+19,81%
$ 36,96K
--
46
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3,665E-5
0,00%
-0,20%
+5,83%
$ 36,66K
--
47
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3,525E-5
+0,03%
+0,30%
+3,71%
$ 35,24K
--
48
P2pzcoin
P2pzcoin
P2PZ
$ 3,389E-5
-0,79%
+0,10%
-0,88%
$ 33,88K
--
49
Giggle Panda
Giggle Panda
GIGL
$ 3,199E-5
0,00%
+2,10%
+0,44%
$ 31,99K
--
50
Kurumi
Kurumi
KURUMI
$ 3,151E-5
-0,03%
+9,20%
+2,91%
$ 31,51K
--

Tez-tez verilən suallar

Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 82 tokenləri və ümumi $802.87M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenləri arasında SHISA son 24 saat ərzində 30.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 82 Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokeni izləyir. Populyar Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenlərinə 币安人生, SAFE, W daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $802.87M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Four.meme Ekosistemi (BNB Memes) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.