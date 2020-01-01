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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fogo Ekosistemi tokenləri

Fogo Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0,00803476
+0,14%
-0,01%
-7,69%
$ 80,75M
$ 3,49K
2
Ignition Staked FOGO
Ignition Staked FOGO
IFOGO
$ 0,00908067
+0,41%
-0,00%
-6,67%
$ 1,14M
$ 327,99
3
Brasa Staked FOGO
Brasa Staked FOGO
STFOGO
$ 0,01217769
+0,02%
-0,01%
-7,54%
$ 746,87K
$ 14,21

Tez-tez verilən suallar

Fogo Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fogo Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $82.64M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fogo Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fogo Ekosistemi tokenləri arasında IFOGO son 24 saat ərzində -0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fogo Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Fogo Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Fogo Ekosistemi tokenlərinə WFOGO, IFOGO, STFOGO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fogo Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fogo Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.64M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fogo Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.