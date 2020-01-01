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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fluid Ecosystem tokenləri

Fluid Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2.291,68
+%0,04
+%0,01
+%1,71
$ 34,71M
$ 6,00
2
Fluid Wrapped Ether
Fluid Wrapped Ether
FWETH
$ 1.918,64
+%0,04
+%0,01
+%1,67
$ 10,56M
$ 6,00

Tez-tez verilən suallar

Fluid Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fluid Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $45.27M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fluid Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fluid Ecosystem tokenləri arasında FWSTETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fluid Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Fluid Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Fluid Ecosystem tokenlərinə FWSTETH, FWETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fluid Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fluid Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $45.27M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fluid Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.