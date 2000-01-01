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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fluent Ecosystem tokenləri

Fluent Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.05972
+0.20%
-0.37%
-6.52%
$ 11.90M
$ 963.77K

Tez-tez verilən suallar

Fluent Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fluent Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $11.90M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fluent Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fluent Ecosystem tokenləri arasında BLEND son 24 saat ərzində -0.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fluent Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Fluent Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Fluent Ecosystem tokenlərinə BLEND daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fluent Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fluent Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.90M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fluent Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.