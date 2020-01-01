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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Axın EVM Ekosistemi tokenləri

Axın EVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
4
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00096266
0.00%
+0.12%
+1.01%
$ 942.29K
$ 112.28
5
ayFLOW
ayFLOW
AYFLOW
$ 0.03426988
0.00%
+0.00%
-14.84%
$ 716.68K
$ 412.47
6
BETA
BETA
BETA
$ 0.00011135
-0.44%
-0.05%
-10.27%
$ 111.35K
$ 185.99
7
Wrapped Flow
Wrapped Flow
WFLOW
$ 0.02753835
+0.33%
-0.00%
-15.03%
$ 26.15K
$ 24.41K
8
TSHOT Token
TSHOT Token
TSHOT
$ 0.214656
0.00%
+0.13%
-10.68%
$ 10.53K
$ 46.89

Tez-tez verilən suallar

Axın EVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Axın EVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $1.35B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Axın EVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Axın EVM Ekosistemi tokenləri arasında TSHOT son 24 saat ərzində 0.13% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Axın EVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Axın EVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Axın EVM Ekosistemi tokenlərinə USDF, USDC.E, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Axın EVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Axın EVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.35B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Axın EVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.