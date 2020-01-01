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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Axın Ekosistemi tokenləri

Axın Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02748
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M

Tez-tez verilən suallar

Axın Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Axın Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $45.94M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Axın Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Axın Ekosistemi tokenləri arasında FLOW son 24 saat ərzində -0.25% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Axın Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Axın Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Axın Ekosistemi tokenlərinə FLOW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Axın Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Axın Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $45.94M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Axın Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.