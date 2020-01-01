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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Flare Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00589414
+0.32%
+0.03%
-1.10%
$ 270.40M
$ 1.03M
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.003
+0.10%
+0.01%
-0.10%
$ 56.80M
$ 18.60K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
--
+0.32%
$ 24.02M
$ 2.62
6
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
7
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01098261
+0.33%
+0.03%
-0.88%
$ 13.85M
$ 59.51K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.997216
-0.04%
+0.01%
+0.36%
$ 3.11M
$ 16.45K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 2,046.0
-0.06%
+0.05%
+6.23%
$ 1.89M
$ 42.34K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.0061808
+0.86%
+0.03%
-0.22%
$ 1.58M
$ 38.82K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00475055
+0.50%
+0.03%
-3.32%
$ 383.53K
$ 2.71K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00024888
-0.21%
--
-1.61%
$ 276.60K
$ 1.76
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
0.00%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 6.706E-5
0.00%
-3.80%
-4.50%
$ 67.06K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+3.40%
$ 42.60K
$ 193.17
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.31078
0.00%
--
-1.46%
$ 32.63K
$ 373.76
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.090203
0.00%
--
+0.17%
$ 28.63K
$ 12.51
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
0.00%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.3504E-11
+4.51%
-20.80%
+12.26%
$ 12.96K
--

Tez-tez verilən suallar

Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $4.49B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Flare Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında FLRETH son 24 saat ərzində 0.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Flare Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Flare Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDT0, WFLR, STXRP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Flare Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Flare Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.49B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Flare Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.