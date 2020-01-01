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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sabit Faiz tokenləri

Sabit Faiz sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.295
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
2
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.54
0.00%
-0.00%
-3.39%
$ 6.06M
$ 332.64K
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00324059
+0.14%
+0.07%
+12.27%
$ 1.54M
$ 1.33K
4
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03377738
0.00%
-0.01%
-6.74%
$ 337.77K
$ 111.31
5
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00539468
0.00%
--
-1.74%
$ 334.39K
$ 6.80
6
88mph
88mph
MPH
$ 0.01228031
+0.41%
-0.00%
+2.37%
$ 19.32K
$ 11.18
7
Nexus
Nexus
NEX
$ 0.000001445
-0.07%
-1.03%
-6.89%
--
$ 52.64B

Tez-tez verilən suallar

Sabit Faiz tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sabit Faiz tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $230.26M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sabit Faiz tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sabit Faiz tokenləri arasında SPECTRA son 24 saat ərzində 0.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sabit Faiz tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Sabit Faiz tokeni izləyir. Populyar Sabit Faiz tokenlərinə PENDLE, INV, SPECTRA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sabit Faiz kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sabit Faiz tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $230.26M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sabit Faiz sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.