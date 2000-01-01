Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Döyüş Oyunları tokenləri

Döyüş Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.00243
+1.94%
+7.06%
+26.91%
$ 60.95M
$ 115.65M
2
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001523
-0.26%
+1.00%
-1.17%
$ 567.32K
$ 1.13B
3
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00072947
+0.20%
-0.02%
-11.30%
$ 219.70K
$ 294.72
4
E4C
E4C
E4C
$ 5.761E-5
0.00%
-2.40%
+1.57%
$ 13.34K
--
5
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 8.289E-5
-6.77%
-4.20%
-18.20%
$ 12.22K
--
6
Ready to Fight
Ready to Fight
RTF
$ 0.002844
0.00%
-0.18%
-1.49%
--
$ 8.72M

Tez-tez verilən suallar

Döyüş Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Döyüş Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $61.77M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Döyüş Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Döyüş Oyunları tokenləri arasında GCOIN son 24 saat ərzində 7.06% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Döyüş Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Döyüş Oyunları tokeni izləyir. Populyar Döyüş Oyunları tokenlərinə GCOIN, KATA, CWAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Döyüş Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Döyüş Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $61.77M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Döyüş Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.