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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fermerlik Oyunları tokenləri

Fermerlik Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Paradise Tycoon
Paradise Tycoon
MOANI
$ 2.921E-5
-0.17%
+2.70%
-0.85%
$ 73.86K
--
2
LawbWorld
LawbWorld
LAWBWORLD
$ 1.26778E-7
0.00%
-2.10%
-2.23%
$ 12.68K
--

Tez-tez verilən suallar

Fermerlik Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fermerlik Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $86.54K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fermerlik Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fermerlik Oyunları tokenləri arasında MOANI son 24 saat ərzində 2.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fermerlik Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Fermerlik Oyunları tokeni izləyir. Populyar Fermerlik Oyunları tokenlərinə MOANI, LAWBWORLD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fermerlik Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fermerlik Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $86.54K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fermerlik Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.