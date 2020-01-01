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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenləri

Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Multiverse Capital
Multiverse Capital
MVC
$ 4.5462E-8
0.00%
-0.60%
-0.41%
$ 37.77K
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Tez-tez verilən suallar

Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $37.77K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenləri arasında MVC son 24 saat ərzində -0.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokeni izləyir. Populyar Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenlərinə MVC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $37.77K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Xidmət Kimi Fermerçilik (FaaS) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.