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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Farcaster Ekosistemi tokenləri

Farcaster Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05722
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000602
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0009131
-0.02%
-1.49%
-16.66%
$ 21.11M
$ 64.01M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001655
+0.73%
+1.83%
+7.41%
$ 4.83M
$ 38.49M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.00095
0.00%
0.00%
+9.45%
$ 4.59M
$ 2.99K
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00006563
-0.02%
-4.56%
+13.03%
$ 4.44M
$ 854.46M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.25E-6
+0.47%
+0.80%
-2.07%
$ 522.72K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.00024445
+0.06%
-0.02%
-12.38%
$ 244.50K
$ 291.63
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.04E-6
+3.28%
-1.00%
+4.35%
$ 243.40K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.592E-5
+1.21%
+1.00%
-6.24%
$ 136.77K
--
11
likes
likes
LIKES
$ 1.34E-6
0.00%
+1.00%
+1.52%
$ 127.77K
--
12
Streme
Streme
STREME
$ 9.32989E-7
+0.05%
+1.00%
+3.72%
$ 93.30K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.49222E-7
+0.04%
+1.10%
+1.14%
$ 74.19K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.06624E-7
+0.03%
-0.50%
-0.52%
$ 70.66K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-0.22%
$ 64.41K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.03377E-7
+0.38%
+1.30%
-3.31%
$ 60.34K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.49291E-7
0.00%
-0.30%
+1.78%
$ 44.93K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.69715E-7
+0.05%
+1.30%
+1.97%
$ 36.44K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.8384E-7
0.00%
+0.70%
-0.10%
$ 20.32K
--
22
Points
Points
POINTS
$ 8.012E-5
0.00%
-2.00%
-2.14%
$ 19.95K
--
23
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.761E-5
+0.11%
+0.90%
+35.77%
$ 17.61K
--
24
Drone
Drone
DRONE
$ 1.565E-5
0.00%
+0.80%
+0.38%
$ 13.85K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.118E-5
0.00%
+1.20%
-0.80%
$ 11.18K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
0.00%
+1.08%
-0.53%
--
$ 24.43T

Tez-tez verilən suallar

Farcaster Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Farcaster Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $1.42B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Farcaster Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Farcaster Ekosistemi tokenləri arasında TICKLE son 24 saat ərzində 5.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Farcaster Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 Farcaster Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Farcaster Ekosistemi tokenlərinə SKY, DOG, DEGEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Farcaster Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Farcaster Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.42B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Farcaster Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.