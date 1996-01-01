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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fantom Ekosistemi tokenləri

Fantom Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,523.64
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.771
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.17
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.712
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2385
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.35
+0.25%
+0.01%
+2.04%
$ 118.95M
$ 55.86K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1459
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,205.27
-0.85%
0.00%
+0.42%
$ 82.06M
$ 481.72
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,996.9
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.1909
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997682
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 53.00M
$ 1.24M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
15
$ 0.03494
-0.03%
-1.34%
-3.21%
$ 41.20M
$ 30.32K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003325
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
17
Band
Band
BAND
$ 0.151247
+0.11%
+0.01%
-4.97%
$ 27.35M
$ 1.20M
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004792
+0.59%
+1.22%
-2.63%
$ 26.81M
$ 12.00M
19
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01984
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
20
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00510115
+0.21%
+0.00%
-3.66%
$ 25.35M
$ 1.03M
21
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.279
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10377
-0.13%
+0.08%
+0.98%
$ 23.28M
$ 885.89K
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081393
-0.13%
+0.01%
+10.05%
$ 21.89M
$ 5.23M
24
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
+0.10%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 486.76K
25
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01047
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01418179
+0.26%
-0.00%
+0.17%
$ 15.28M
$ 3.57
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007626
+0.13%
0.00%
-2.43%
$ 13.04M
$ 700.88M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,921.42
+0.23%
+0.01%
+2.04%
$ 12.23M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.937528
+0.01%
-0.00%
-0.79%
$ 9.87M
$ 344.22K
31
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514871
+0.04%
+0.01%
-0.97%
$ 6.79M
$ 8.00
32
Stader
Stader
SD
$ 0.0945
-0.53%
+0.96%
-8.77%
$ 6.70M
$ 630.96K
33
Badger
Badger
BADGER
$ 0.334018
+0.09%
-0.01%
-4.50%
$ 6.52M
$ 540.39K
34
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02387
-1.89%
+2.35%
-6.16%
$ 4.91M
$ 4.84M
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01150779
+0.59%
+0.01%
+2.31%
$ 4.32M
$ 85.70K
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.22
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.74M
$ 71.71
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.99748
+0.13%
+0.01%
+0.58%
$ 2.19M
$ 219.45
38
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02612158
+0.31%
-0.00%
+0.05%
$ 1.77M
$ 986.98
39
Atari
Atari
ATRI
$ 0.0001772
0.00%
--
-2.68%
$ 1.33M
$ 63.68
40
Cream
Cream
CREAM
$ 0.424399
0.00%
--
+1.09%
$ 1.24M
$ 63.47
41
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.100733
0.00%
--
+0.73%
$ 1.10M
$ 16.92
42
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935047
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
43
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.10152
+0.17%
--
+0.62%
$ 956.70K
$ 40.88
44
EverRise
EverRise
RISE
$ 1.199E-5
0.00%
-0.40%
-1.88%
$ 858.58K
--
45
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00033738
-0.53%
+0.02%
+2.83%
$ 627.37K
$ 13.56K
46
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0.02671979
0.00%
0.00%
-7.69%
$ 529.66K
$ 1.41
47
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.013528
-0.79%
-3.65%
-11.53%
$ 504.39K
$ 1.98M
48
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00738938
0.00%
0.00%
-0.50%
$ 500.26K
$ 1.28
49
Okcash
Okcash
OK
$ 0.00544495
0.00%
--
-0.88%
$ 486.62K
$ 1.02
50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01095982
0.00%
+0.03%
-2.33%
$ 391.48K
$ 172.24

Tez-tez verilən suallar

Fantom Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fantom Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 82 tokenləri və ümumi $92.40B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fantom Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fantom Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fantom Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 82 Fantom Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Fantom Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fantom Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fantom Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $92.40B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fantom Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.