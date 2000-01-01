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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fan Tokeni tokenləri

Fan Tokeni sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3473
+1.42%
+0.98%
+1.54%
$ 36.49M
$ 161.66K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.12
0.00%
+0.02%
+2.75%
$ 20.42M
$ 2.55K
3
OG
OG
OG
$ 2.517
-0.28%
+2.39%
+0.40%
$ 11.89M
$ 28.97K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3436
+0.11%
+0.12%
-24.01%
$ 11.36M
$ 41.00K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.925573
+0.06%
+0.01%
-4.47%
$ 7.76M
$ 1.25M
6
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4738
-0.38%
+1.87%
-0.34%
$ 7.62M
$ 154.34K
7
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4712
-0.19%
+1.79%
-4.81%
$ 7.60M
$ 125.28K
8
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8432
+0.11%
+2.28%
-1.32%
$ 7.33M
$ 70.86K
9
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003553
+0.03%
+2.28%
-12.81%
$ 7.18M
$ 24.67M
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3288
-1.61%
+6.74%
+3.21%
$ 7.06M
$ 776.84K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2669
-0.04%
+2.85%
+0.79%
$ 6.75M
$ 249.50K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4194
+0.09%
+1.03%
-2.65%
$ 5.48M
$ 127.22K
13
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3033
+0.10%
+3.18%
-0.75%
$ 4.76M
$ 205.81K
14
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3506
-0.59%
+1.88%
-2.52%
$ 4.76M
$ 183.64K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3468
-0.11%
+3.17%
+0.37%
$ 4.59M
$ 157.35K
16
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2871
+2.41%
+14.58%
+11.40%
$ 4.05M
$ 251.00K
17
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1659
-0.30%
+0.54%
+0.85%
$ 3.73M
$ 407.49K
18
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2058
-0.10%
+2.14%
-1.67%
$ 2.55M
$ 288.55K
19
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.216929
+1.16%
+0.03%
+1.23%
$ 1.84M
$ 241.64K
20
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
21
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06741
-0.10%
+0.45%
-13.12%
$ 1.25M
$ 851.46K
22
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2049
+0.10%
+1.53%
-0.58%
$ 1.19M
$ 268.10K
23
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07608
-0.22%
-2.40%
-6.49%
$ 986.07K
$ 741.63K
24
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.147767
+0.12%
+0.05%
-9.14%
$ 961.77K
$ 450.25K
25
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.062002
+0.34%
+0.01%
+1.69%
$ 821.48K
$ 23.81K
26
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.056596
-0.88%
+0.02%
-40.53%
$ 764.16K
$ 165.02K
27
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.088279
-0.25%
-0.03%
-9.60%
$ 724.78K
$ 52.17K
28
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.06869
+0.01%
-0.00%
-3.92%
$ 539.93K
$ 153.59K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.106101
+0.07%
+0.01%
-24.56%
$ 519.47K
$ 212.65K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.156449
-0.29%
-0.02%
-33.00%
$ 409.26K
$ 174.26K
31
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05202
+0.17%
+0.13%
-2.45%
$ 400.58K
$ 1.09M
32
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.050729
0.00%
-0.02%
-4.30%
$ 394.08K
$ 609.61K
33
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.147387
+0.14%
+0.01%
-1.62%
$ 384.49K
$ 48.14K
34
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05751
-0.04%
-1.46%
-6.28%
$ 364.80K
$ 1.00M
35
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.095047
-2.23%
-0.03%
-21.58%
$ 361.50K
$ 134.28K
36
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.050523
+0.82%
-0.03%
-6.20%
$ 346.74K
$ 10.78K
37
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
38
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1066
-0.09%
0.00%
-1.57%
$ 305.55K
$ 512.97K
39
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.0169
+0.60%
+2.18%
-16.31%
$ 304.22K
$ 3.29M
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.099981
+0.01%
-0.00%
-1.22%
$ 276.97K
$ 8.93K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001625
-0.12%
+0.19%
+5.18%
$ 262.61K
$ 14.83M
42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.078968
+1.66%
-0.01%
-3.65%
$ 187.85K
$ 971.34
43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.075124
+2.09%
+0.03%
-2.69%
$ 182.57K
$ 160.02
44
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.06391
0.00%
-0.04%
+3.84%
$ 149.26K
$ 5.87K
45
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01509
+0.40%
-5.18%
-19.55%
$ 105.13K
$ 3.36M
46
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01540265
-0.57%
-0.15%
-15.77%
$ 103.76K
$ 253.91
47
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011559
0.00%
--
+0.48%
$ 101.13K
$ 3.66
48
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01398184
-0.39%
-0.01%
-16.38%
$ 70.99K
$ 258.36
49
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
$ 0.04132818
0.00%
+0.00%
-0.23%
$ 63.09K
$ 27.57
50
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01001493
-0.48%
+0.12%
-27.22%
$ 62.51K
$ 967.57

Tez-tez verilən suallar

Fan Tokeni tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fan Tokeni tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 63 tokenləri və ümumi $177.94M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fan Tokeni tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fan Tokeni tokenləri arasında ACM son 24 saat ərzində 14.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fan Tokeni tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 63 Fan Tokeni tokeni izləyir. Populyar Fan Tokeni tokenlərinə FB, VATRENI, OG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fan Tokeni kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fan Tokeni tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $177.94M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fan Tokeni sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.