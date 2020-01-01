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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Evmos Ekosistemi tokenləri

Evmos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.416
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
2
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2791
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
3
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02923
+0.62%
-2.30%
-3.01%
$ 22.80M
$ 2.38M
4
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.75
+0.36%
+0.01%
-4.18%
$ 3.70M
$ 189.18K
5
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.0208543
+0.23%
+0.02%
+1.72%
$ 1.66M
$ 5.35K
6
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00102464
+0.33%
+0.01%
-2.12%
$ 152.00K
$ 117.20
7
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.663E-5
+0.32%
-3.10%
-1.48%
$ 137.40K
--
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,924.79
+0.29%
+0.01%
+2.45%
$ 112.84K
$ 1.54K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 3.886E-5
+0.31%
-14.00%
-16.50%
$ 50.59K
--

Tez-tez verilən suallar

Evmos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Evmos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $777.70M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Evmos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Evmos Ekosistemi tokenləri arasında ATOM son 24 saat ərzində 1.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Evmos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Evmos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Evmos Ekosistemi tokenlərinə ATOM, FRAX, OSMO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Evmos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Evmos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $777.70M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Evmos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.