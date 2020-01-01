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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı EUR Stabilkoin tokenləri

EUR Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.21M
$ 7.42M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1611
-0.02%
+0.29%
+0.67%
$ 57.60M
$ 6.16K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 32.76M
$ 895.95K
6
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 7.05M
$ 3.90
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5462
0.00%
+0.53%
+1.02%
$ 6.49M
$ 319.46
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
+1.79%
+0.04%
-0.87%
$ 5.27M
$ 786.51K
9
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
10
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.22
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.74M
$ 71.71
11
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.16
+8.92%
-0.01%
-62.70%
$ 1.70M
$ 3.80K
12
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
13
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.64M
$ 25.78K
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
15
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.13
0.00%
-0.01%
-1.74%
$ 613.32K
$ 194.76
16
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 498.10K
$ 11.99K
17
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 344.54K
$ 2.59M
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.051368
-0.06%
+0.00%
-2.03%
$ 213.52K
$ 8.54
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Tez-tez verilən suallar

EUR Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
EUR Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $817.19M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən EUR Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən EUR Stabilkoin tokenləri arasında EURR son 24 saat ərzində 0.53% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər EUR Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 EUR Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar EUR Stabilkoin tokenlərinə EURC, EURCV, REUR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
EUR Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün EUR Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $817.19M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin EUR Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.