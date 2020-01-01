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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı EthereumPoW Ekosistemi tokenləri

EthereumPoW Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0,237
+%0,17
+%0,59
+%0,42
$ 25,75M
$ 302,13K
2
XEN Crypto
XEN Crypto
XEN
$ 0,000000004116
+%2,16
+%4,37
+%8,03
--
$ 14,28T

Tez-tez verilən suallar

EthereumPoW Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
EthereumPoW Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $25.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən EthereumPoW Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən EthereumPoW Ekosistemi tokenləri arasında XEN son 24 saat ərzində 4.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər EthereumPoW Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 EthereumPoW Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar EthereumPoW Ekosistemi tokenlərinə ETHW, XEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
EthereumPoW Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün EthereumPoW Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $25.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin EthereumPoW Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.